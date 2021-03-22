Нижегородцы могут проголосовать за проекты инициативного бюджетирования на портале «Вам решать» или в call-центре

До 15 апреля на портале «Вам решать!» продолжается голосование за инициативные проекты, которые предложили жители Нижегородской области. На выбор жителям региона представлено 892 объекта, реализация которых обойдется в 982 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На голосование представлены проекты по таким направлениям, как «Наши дороги», «Наш двор», «Все лучшее – детям!», «Наша инфраструктура», «Наша память», «Спорт для всех!», «Общественные пространства» и «Наша инициатива».

- Призываю всех голосовать за представленные инициативы. Это реальная возможность повлиять на жизнь своей малой родины, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он также отметил, что именно неравнодушие нижегородцев позволит сделать лучше и комфортнее города, так как особое внимание жюри уделит поддержке со стороны граждан при голосовании.

Отдать свой голос за тот или иной объект можно как на электронной площадке www.вамрешать.рф, так и с помощью звонка по номеру телефона 8-800-222-79-45.

К 1 мая будет объявлены проекты-победители, которые реализуют до конца 2021 года. На эти задачи в областном бюджете уже заложено 730 миллионов рублей.

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