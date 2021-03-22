График уборки улиц от снега в Нижнем Новгороде на 22 марта

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Коммунальные службы Нижнего Новгорода продолжают бороться со снежными завалами во дворах и прилегающих территориях. План уборки улиц формируется ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня в Советском районе по плану активно ведутся работы по вывозу снега с улиц Ванеева, Кузнечихинская, Красносельская, Малая Ямская, Плетнёвская, Норвежская, Генкиной и Эльтонская. Территорию района расчищают 45 дорожных рабочих и 36 единиц спецтехники.

- В связи с наступлением оттепели и быстрым образованием наледи ведется очистка кровель МКД. Особое внимание коммунальные службы обращают на скатные крыши домов, - сказал глава Советского района Сергей Колотов.

В Приокском районе 40 машин и 53 дорожных рабочих трудятся на дублере проспекта Гагарина и на улице Военных Комиссаров. Сегодня снег вывозят и сотрудники ДУКов, они работают во дворах домов на улице Сурикова (№12,12а,14 и 14а), а также на улицах Крылова (№ 7), Жукова (№ 4), Военных Комиссаров (№ 7), 40 лет Победы (№9) и у домов вдоль проспекта Гагарина.

Основной упор в уборке дорог Сормовского района сосредоточен на внутриквартальных проездах улиц Победной, Культуры, Исполкома и пешеходной зоне улицы Васенко. В уборке задействовано задействовано 40 единиц спецтехники и 77 дорожных рабочих.

В Автозаводском районе 40 единиц снегоуборочной техники и 155 рабочих чистят снег на внутриквартальных проездах улиц Лескова, Веденяпина, Ореховская, Мончегорская, Дружаева, а также на территории Парка Славы.

Сегодня в Нижегородском районе снег вывозили снег с улиц Родионова, Алексеевская, Октябрьская, Звездинка, Грузинская, а также с Казанского шоссе и площади Горького. Ещё на территории района продолжаются работы по откачке воды, их ведут на перекрестке улицы В. Печерская и улицы Нестерова.

В Ленинском районе 43 специалиста расчищают снег и наледь с кровель жилых домов. По плану работы проходят на улицах Гончарова, Архитектурная, Каховская, Перекопская, Энтузиастов и Менделеева.

А в Московском районе техника расчищает улицу Народная, вдоль школы №118 и домов №38, 34, 30. Запланирована и уборка по улице Страж революции

Всего на территории района от домоуправляющих компаний работают 14 единиц техники и 250 дворников, от ТСЖ - 83 дворника и 10 единиц техники, от дорожных предприятий трудятся 70 рабочих и 39 единицы техники.

- Из-за минусовой температуры откачка воды пока прекращена, но все контактные телефоны, принимающие информацию о подтоплении, действуют. При поступлении сигнала мероприятия по откачке воды будут организованы в короткие сроки, - подчеркнул глава Московского района Владимир Кропотин.

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