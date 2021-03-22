На Нижневолжской набережной проложат сети электроснабжения за 8,6 млн рублей

В Нижнем Новгороде ищут подрядчика для строительства сетей электроснабжения на Нижневолжской набережной. На эти цели направят 8,6 миллионов рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Заявки на участие принимаются до 29 марта, в этот же день будет проведён и сам электронный аукцион. Заказчиком работ выступает администрация Нижегородского района.

Компания-победитель должна будет выполнить работы в течение 40 дней с момента заключения контракта. Новые сети электроснабжения должны появиться на участке пешеходной набережной от Канавинского моста до паромной переправы.

Напомним, к 800-летию города территорию Нижневолжской набережной собираются обновить за 150 миллионов рублей. Подрядчик решит целый ряд проблем, имеющихся на набережной. В частности, будет устранён шум от автономных генераторов, на которые часто жаловались нижегородцы.

Предварительную концепцию благоустройства можно посмотреть в нашем материале.

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