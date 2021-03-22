В 22 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 22 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 104 667 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 46 016 зараженных, а остальные 58 651 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8303 человека) и на Бору (5 246 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (104 человека) и Спасском районе (134 человека).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 11 322
Ленинский – 7 166
Советский – 6 468
Московский – 4 916
Канавинский – 4 733
Сормовский – 4 460
Приокский – 3 558
Нижегородский – 3 393
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!