В 22 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 22 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 104 667 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 46 016 зараженных, а остальные 58 651 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8303 человека) и на Бору (5 246 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (104 человека) и Спасском районе (134 человека).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 11 322

Ленинский – 7 166

Советский – 6 468

Московский – 4 916

Канавинский – 4 733

Сормовский – 4 460

Приокский – 3 558

Нижегородский – 3 393

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