В Дальнем Константинове торжественно открыли школу хоккейных вратарей им. В.С. Коноваленко

26 марта в Дальнее Константиново приедут игроки команды «Торпедо». Фото: Игорь Кудряшов, Иван Морозов.

В поселке Дальнее Константиново состоялась торжественная церемония открытия школы хоккейных вратарей имени В.С. Коноваленко. Занятия будут проводиться в ФОКе «Энергия». Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Торпедо».

- Рад, что у ребят из ближайших сельских районов и деревень появилась возможность по-настоящему заниматься хоккеем и вратарским делом и – в перспективе - попасть в большой спорт, - поделился тренер новой школы вратарей Михаил Воробьев.

Для детей здесь будет организован свой комплекс тренировок. Он будет включать в себя не только умение кататься на коньках, ловить и отбивать шайбы, но и психологическую подготовку.

В рамках обучения планируется проведение мастер-классов, уже 26 марта в роли наставников выступят игроки команды «Торпедо» Андрей Тихомиров, Артём Аляев и Данил Веряев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!