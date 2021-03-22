Детский сад за 150 млн рублей построят в поселке Виля Выксунского района

Дошкольное учреждение создается в рамках нацпроекта «Демография». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Детский сад на 120 мест построят в поселке Виля Выксунского района по национальному проекту «Демография». Финансирование работ обойдется в 150 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Это позволит решить проблему нехватки мест в детских садах для малышей, которые находятся в возрастной группе от двух месяцев до трех лет.

- Строительства дошкольного учреждения жители поселка ждут давно: сейчас детсад располагается в здании, которое было построено в 1914 году. А для детей самого младшего возраста групп в детсаду нет вовсе, - отметил глава региона.

Здание должно быть построено до конца 2021 года. Детсад смогут посещать ребята не только из Вили, но и ближайших населенных пунктов.

- В 2020-м были введены в эксплуатацию новые здания яслей дошкольного учреждения №27 «Сказка» и детсад №36 «Аленький цветочек». В каждом из них создано по 75 мест, - рассказал глава местного самоуправления Выксы Владимир Кочетков.

Напомним, национальный проект «Демография» утвержден в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году.

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