Ещё 339 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 22 марта 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 104 667 человек. За последние сутки было выявлено 339 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Число новых выздоровевших нижегородцев за последние сутки составило 398 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 98 189 жителей региона.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 387 540 человек. Средний показатель тестирования составил 160,4 теста на 100 тысяч населения.

- Свыше 2,6 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно, - сообщает ведомство. - Порядка 2,3 тысяч человек лечатся в больницах.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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