39 приоритетных инвестпроектов реализуется в Нижегородской области

В регионе полным ходом идёт реализация 39 приоритетных соглашений, заключенных между нижегородским правительством и инвесторами. В совокупности эти проекты предполагают вложение инвестиций в размере 437 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Запуск данных проектов позволит создать 19,4 тысяч новых рабочих мест.

- Предоставление статуса приоритетного инвестиционного проекта обеспечивает инвестору возможность получения налоговых льгот, субсидий на создание инженерной инфраструктуры и субсидий на частичную компенсацию процентной ставки по кредитам, - подчеркнул глава региона.

Уже в 2021 году запланировано ввести в эксплуатацию несколько крупных инвестиционных проектов. Сейчас, к примеру, на Бору ведутся работы по строительству крупнейшего в Нижегородской области тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей. Инвестиции в новый комплекс обходятся в 5,11 миллиардов рублей, предполагается создание порядка 254 рабочих мест.

Также в Нижнем Новгороде появится логистический почтовый центр за 1,5 миллиарда рублей. Это позволит создать 680 рабочих мест.

Напомним, что в 2020 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий достиг отметки в 383,1 миллиардов рублей. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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