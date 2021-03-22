Три дома возводили в Пижме без разрешения на строительство

В Тоншаевском районе в посёлке Пижма возводят три дома без разрешения на строительство. Компания-застройщик получила представление об устранении нарушения закона. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Работы идут с февраля текущего года, на земельных участках строят три одноэтажных дома, каждый из которых рассчитан на четыре квартиры.

На руководителя подрядной организации заведено три дела об административном правонарушении.

- Меры прокурорского реагирования сейчас находятся на рассмотрении, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что прокуратура подала иск на запрет сайтов с незаконными объявлениями. В частности, в Нижегородской области через интернет торговали поддельными справками об отсутствии COVID-19. Это является правонарушением, за которое предусмотрена уголовная и административная ответственность.

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