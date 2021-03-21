Нижегородские команды покорили фестиваль «КиВиН-2021» в Сочи

«Вологодские росы» станут участником Высшей лиги в 2021 году. Фото: Пресс-служба нижегородских команд КВН

Международный фестиваль КВН «КиВиН-2021», проходивший в городе Сочи с 11 по 22 марта, вновь стал одним из прорывных для Нижегородской области. Наш регион в этот раз представляли сразу шесть команд: «Вологодские росы», «Сборная холодных городов 4к», «Город двух N», «ТАДАМ», «Вишенка» и «ERROR 404».

В фестивале «КиВиН» приняли участие свыше 500 команд со всей страны и ближнего зарубежья. В первом туре ребята должны были показать свои выступления опытным редакторам. И если шутки команд оказывались удачными, то они проходили во второй тур, где демонстрировали свой юмор президенту Международного Союза КВН Александру Васильевичу Маслякову. Из нижегородских КВНщиков такой шанс получили три коллектива.

Великолепное выступление перед Александром Масляковым представили «Вологодские росы» (ННГУ имени Лобачевского), нынешние чемпионы Премьер лиги. За прошлый сезон ребята довольно высоко подняли планку юмора и на фестивале подтвердили свое чемпионство. Уже в скором времени следить за «Росами» можно будет в Высшей лиге сезона 2021-ого года.

Другие нижегородцы - «Сборная холодных городов 4к», как всегда, хорошо показали себя в жанре стенд-ап.

Нельзя не отметить, что обе команды были участниками в фестивальной «разминке», соревнуясь в остроумии с другими именитыми коллективами. Победителями стали «Вологодские росы», они получили приз в размере 60 тысяч рублей.

Большим прорывом стало выступление команды «Город двух N» (ННГУ имени Лобачевского), которая в прошлом сезоне играла в Международной лиге КВН. Ребята не только смогли показать свой юмор Александру Маслякову, но и попали в номинацию «разрыв дня». Команда оказалась одной из самых смешных, выиграв 100 тысяч рублей от генерального партнера фестиваля компании «Росатом». Теперь ребят ожидает выступление в Первой лиге Международного союза КВН.

В свою очередь, КВНщики из Арзамаса – команда «ТАДАМ» прошли в Международную лигу КВН. Помимо этого, команда КВН «Вишенка» получила «повышенный рейтинг», что позволяет ей участвовать в Центральных лигах КВН по всей России.

Одни из самых молодых участников Нижегородской области – команда «ERROR 404» (ННГУ имени Лобачевского) тоже проявили себя и получили ценный опыт в ходе фестиваля.

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