На целые сутки почти 350 домов в Сормовском районе останутся без воды

Почти 350 домов в Сормовском районе Нижнего Новгорода останутся без холодного водоснабжения с 10:00 22 марта до 10:00 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба АО «Нижегородский водоканал».

Отключение воды связано с проведением плановых работ по переключению двух вновь проложенных водопроводных линий диаметром 500мм и по замене запорной арматуры на трубопроводе.

Известно, что в ряде домов на улицах Коммуны, Культуры, Островского, Циолковского и Федосеенко понизится давление воды.

В «Водоканале» сообщили, что на время отключения водоснабжения будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, заявку на прибытие которой нужно оформлять по телефону 246-99-99.

- Нижегородский водоканал рекомендует жителям на период отключения сделать запасы холодной воды, - говорится в сообщении.

Полный список адресов, где будет отсутствовать водоснабжение:

- ул. 8 Марта, За, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 27, З0А, 36,

- ул. Аральская, 1, 3, 4, 4А, 5А, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 45, 46, 48, 53,

- ул. Байдукова, 11А,

- ул. Балочная, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11А, 13, 14, 15, 16, 16А, 19, 44,

- ул. Беломорская, 2, 4, 8, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 42, 24, 25, 26, 28, 29, 30, З1, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,

- ул. Волнистая, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 21, 24, 31а, 40, 43, 44, 45, 48, 50,

- ул. Болотная, 2, 4, 7, 11, 12, 13,

- ул. Григоровича, 20,

- ул. Гудронная, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18А,

- ул. Джамбула, 15, 17, 40, 43,

- ул. Достоевского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 10, 12, 14, 16, 18А,

- ул. Зенитная, 39, 42,

- ул. Кадровая, 2, 3, 5,

- ул. Камская, 27,

- ул. Командина, 1, 3,

- ул. Коперника, 1а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23,

- ул. Кузьмина, 1а, 4, 4А, 5, 6, 7,

- ул. Лесорубная, 3, 4, 5, 6, 9/27, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,

- ул. Культуры, 111, 113,

- ул. Магнитная, 3, 4, 5, 6, 8, 10,

- ул. Майская, 3, 9, 11, 12, 14А, 15, 15А, 16, 17, 38, 54, 54А,

- ул. Островского, 1,2,

- ул. Пропеллерная, 1, 6,

- ул. Рабфаковская, 4, 6А, 8, 10, 10А, 14А, 16, 18, 20, 22, 22А, 23, 28, 29,

- ул. Самолетная, 5, 6, 7,

- ул. Торфяная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 41,

- ул. Травяная, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25,

- ул. Ударная, 1, За, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14,

- ул. Уншлихта, 3, 6,

- ул. Федосеенко, 1, 4, 6 к1, 6к3, 6 к4, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 27, 27а, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, З6А, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46а, 47а, 49, 49г, 49 д, 55, 55а, 57, 57а, 59литер А,

- ул. Циолковского, 7, 7 корп.1, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, эл. подстанция, 21,

- ул. Ясельная, 1, 8, 24.

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