Нижний Новгород вошел в топ-5 городов с дорогим жильем в центре

Нижний Новгород попал в ТОП-15 городов с самым дорогим жильем в центре. Рейтинг городов-миллиоников возглавила Москва, следом оказались Омск и Казань, а столица Приволжья расположилась на четвертом месте. Результатами исследования поделились эксперты Urbanus.ru.

Самая дорогая однокомнатная квартира в центре Нижнем Новгороде расположена в ЖК «Шаляпин». Её площадь достигает 41,96 квадратных метров, а цена составляет 7,76 миллионов рублей.

Однако в Москве самая дорогая студия в центре города находится в ЖК «Kazakov Grand Loft». Покупатель должен будет заплатить 9,17 миллионов рублей за помещение площадью в 19,10 квадратных метров.

Жилье в центральной части Омска со свободной планировкой выйдет 9,15 миллионов рублей, а однушка в Казани – 8,84 миллионов рублей.

Удивительно и то, что Нижний Новгород обогнал в этом рейтинге Санкт-Петербург. В культурной столице студия площадью 22,80 квадратных метров продается за 6,66 миллионов рублей.

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