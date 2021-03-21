С 24 марта в нескольких районах Нижегородской области пройдут ярмарки вакансий

Ярмарки вакансий учебных и рабочих мест состоятся в центрах занятости районов Нижегородской области с 24 марта по 8 апреля 2021 года. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.
Мероприятия будут проходить в центрах занятости Сергачского и Шатковского районов, а также в Навашине и Сарове.
Специалисты центров занятости будут оказывать помощь в поисках работы, информировать посетителей о положении на рынке труда и услугах службы занятости населения, а также ознакомят посетителей с банком вакансий. Нижегородцам также расскажут о повышении квалификации и профподготовке.
Кроме того, посетители смогут пройти собеседования, освоить навыки составления резюме и при необходимости проконсультироваться с юристами.
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