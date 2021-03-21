Теперь нижегородцы могут получить помощь медиков по ОМС за пределами региона

Жители Нижегородской области активно пользуются медицинскими услугами по ОМС за пределами области. Общий объем средств, полученных медицинскими организациями за оказание врачебной помощи за пределами региона, за год превысил 1,1 миллиард рублей. Об этом сообщили региональном фонде ОМС.

- Наряду с неотложной и экстренной медицинской помощью, оказанной в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, осуществлялось плановое стационарное лечение по официальным направлениям из других территорий, - рассказала директор ТФОМС Светлана Ермолова. - Госпитализация велась с соблюдением требований режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Чаще всего жители других регионов обращались за медицинской помощью в Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА, ЧУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД», Нижегородский филиал ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко» и ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер».

А вот за помощь, оказанную нижегородцам в других городах, фонд перечислил

свыше 1,5 миллиардов руб. Чаще всего нижегородцы обращались за высокотехнологичной помощью в Москву, Санкт-Петербург, Владимирскую, Московскую и Кировскую области, Республику Чувашию.