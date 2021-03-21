В 2021 году на опасных участках нижегородских трасс установят 38 дорожных камер

В 2021 году на дорогах в Нижегородской области будут установлены 38 дополнительных камер фото- и видеофиксации. Они будут отслеживать нарушения правил дорожного движения на аварийных участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В первую очередь, камеры будут отслеживать скоростной режим, но также смогут следить и за движением машин по полосам общественного транспорта.

- Дополнительно может контролироваться выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, правила проезда перекрестков с регулируемым движением, - пояснил начальник управления по обеспечению работы систем безопасности дорожного движения ГКУ НО «ЦБДД» Михаил Баичкин.

Также в регионе появится 22 стационарных комплекса фотовидеофиксации, их размесят на дорогах федерального значения. Все работы ведутся в рамках исполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К 2024 году количество комплексов фиксации нарушений ПДД должно быть увеличено почти в два раза по сравнению с концом 2017 года.

Напомним, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

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