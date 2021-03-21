График уборки улиц от снега в Нижнем Новгороде на 21 марта

С начала зимы с улиц и дворов Нижнего Новгорода вывезли около 1,6 млн кубометров снега. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

С начала зимы с улиц и дворов Нижнего Новгорода вывезли около 1,6 миллионов кубометров снега. В настоящее время работы по уборке объектов улично-дорожной сети продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня в Приокском районе по плану активно ведутся работы на Мызинском мосту, проспекте Гагарина и улицах Кащенко и Терешковой. Территорию района расчищают 18 дорожных рабочих и 21 единица спецтехники.

- Домоуправляющая компания продолжает отрабатывать обращения жителей, сегодня убирают на улице Крыловой, - отметил глава Приокского района Михаил Шатилов.

Особое внимание уделено прометанию и обработке песко-соляной смесью основных магистралей, а также тротуаров и лестниц.

В Ленинском районе техника 11 машин и 13 дорожных рабочих трудятся на центральных улицах. Снег вывозят с площади Комсомольской, уборку ведут и около станции метро «Пролетарская» и на межквартальных заездах по проспекту Ленина. На уборку во дворах сегодня выведено 26 единиц техники и 224 дворника.

- Организована работа по своевременной механизированной и ручной уборке территорий от снега и наледи, - подчеркнул глава Ленинского района Александр Кулагин. - Работы ведутся в ежедневном режиме.

Ранее от снега были очищены проезды и тротуары на улице Даргомыжского, Аксакова, Адмирала Макарова, Космонавта Комарова, а также на площади Комсомольская и в парке Станкозавод.

Основной упор в уборке дорог Советского района продолжается на улицах Студёная, Малиновского, Бекетова, Кузнечихинская, Рыбинская, Белинского. Техника задействована на Клеверном проезде и проспекте Гагарина.

- Коммунальным службам необходимо сосредоточиться на уборке дорог второй и третьей категории, которые, зачастую, удалены от центра, - отметил глава Советского района Сергей Колотов.

В уборке улично-дорожной сети Советского района задействовано 39 единица спецтехники и 57 дорожных рабочих.

В Нижегородском районе 30 единиц снегоуборочной техники и 80 рабочих расчистят снег с улиц Варварской, Ильинской, переулков Крутой и Холодный, а также Георгиевского съезда. Ранее уборку проводили на улицах Ильинской, Короленко, Белинского, Рождественской, Октябрьской, Ошарской, Грузинской, Сергиевской, Варварской и площади Горького.

Кстати, из-за потепления в усиленном режиме ведется чистке крыш от снега, сосулек и наледи. Нижегородцы могут сообщить о «проблемных» крышах в личные сообщения в инстаграме @nizh_adm.

Сегодня в Сормовском районе снег расчищают 24 единицы техники и 30 дорожных рабочих. По плану активно вывозят снег с улиц Бутырская, Свободы, Большая Починковская. Внимание уделили и балахнинской трассе на участках улиц Землячки, Ужгородская, а также проспекте 70 лет октября.

Также сейчас работы по очистке от снега и наледи идет на внутриквартальных проездах на улицах Энгельса, Ногина, Стрелковой и проспекте Кораблестроителей.

В Автозаводском районе вывоз снега и расчистка внутриквартальных проездов ведутся на улицах Комсомольская, Львовская, Бусыгина, Строкина. В работе задействовано 24 единицы техники и более 400 дворников. Также 17 бригад рабочих расчищают снег и наледь с кровель жилых домов.

А в Московском районе техника расчищает улицы Мечникова и Давыдова. Всего на территории района от домоуправляющих компаний работают 14 единиц техники и 250 дворников, от ТСЖ - 83 дворника и 10 единиц техники, от дорожных предприятий трудятся 70 рабочих и 32 единицы техники.

- Мы в постоянном режиме мониторим территорию района на предмет подтопления. Отслеживаем обращения жителей. После получения сигнала, техника незамедлительно будет направляться на проблемные участки, - поделился глава Московского района Владимир Кропотин.

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