Молодые поэты выпустили сборник стихов, посвященных Нижнему Новгороду

Книги передадут в центральные библиотеки города и области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Этой весной вышел в свет сборник стихотворений «Поэтический Нижний». Издание стало подарком к 800-летию Нижнего Новгорода от начинающих авторов и известных местных поэтов, в числе которых Вячеслав Карташов, Владимир Безденежных и Денис Липатов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Читатели узнают, как звучит поэтический Нижний, вместе с авторами прогуляются по знаковым местам и вспомнят легенды древнего города, - подчеркнул руководитель Нижегородского совета молодых литераторов при Союзе писателей России Дмитрий Терентьев.

В сборнике собрано 38 стихотворений разных по уровню мастерства и содержанию.

- Сборник стихов поможет начинающим поэтам найти своего читателя, а читателям - познакомиться с современной молодой нижегородской литературой, - рассказала замминистра культуры Нижегородской области Елена Лупина.

В скором времени книги, проиллюстрированные акварелью нижегородского художника Алексея Кондратьева, передадут в центральные библиотеки.

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