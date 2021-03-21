Молодые поэты выпустили сборник стихов, посвященных Нижнему Новгороду

Книги передадут в центральные библиотеки города и области.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Этой весной вышел в свет сборник стихотворений «Поэтический Нижний». Издание стало подарком к 800-летию Нижнего Новгорода от начинающих авторов и известных местных поэтов, в числе которых Вячеслав Карташов, Владимир Безденежных и Денис Липатов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- Читатели узнают, как звучит поэтический Нижний, вместе с авторами прогуляются по знаковым местам и вспомнят легенды древнего города, - подчеркнул руководитель Нижегородского совета молодых литераторов при Союзе писателей России Дмитрий Терентьев.
В сборнике собрано 38 стихотворений разных по уровню мастерства и содержанию.
- Сборник стихов поможет начинающим поэтам найти своего читателя, а читателям - познакомиться с современной молодой нижегородской литературой, - рассказала замминистра культуры Нижегородской области Елена Лупина.
В скором времени книги, проиллюстрированные акварелью нижегородского художника Алексея Кондратьева, передадут в центральные библиотеки.
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