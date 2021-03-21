15 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По данным на 21 марта, статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 2 732 - за последние сутки умерло ещё пятнадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф

Напомним, что согласно недавним изменениям в Указ «О введении режима повышенной готовности», в Нижнем Новгороде и области вновь заработали фудкорты в ТЦ, детские развлекательные центры и аквапарки. Также возобновилась и конгрессно-выставочная деятельность.

Смягчились требования к проведению церемоний бракосочетания и к организации ряда публичных мероприятий.

- Речь, в частности, идет о публичных слушаниях, собраниях акционеров и собственников жилья, заседаниях коллегиальных органов власти, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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