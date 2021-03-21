Прямая линия «Ориентир» пройдет в Нижегородской области 26 марта

Во всех центрах занятости населения 26 марта с 10:00 до 12:00 состоится прямая телефонная линия «Ориентир». Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Основной темой обсуждений станет вопрос профессиональной адаптации на рынке труда бывших заключенных. Отвечать на вопросы нижегородцев будут сотрудники управления и специалисты центров занятости населения.

Телефон прямой линии: 8 (831) 234-07-18, доб. 342.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения можно найти на сайте czn.nnov.ru или интерактивном портале zan.nnov.ru.

Напомним, ранее специалисты управления по труду и занятости рассказывали нижегородцам о профобучении для тех, кому назначена страховая пенсия по старости.

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