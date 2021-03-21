ДТП в Шахунье 20 марта: один погиб, трое пострадали

Спасатели МЧС России приняли участие в ликвидации последствий ДТП.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Смертельная авария произошла в ночь с 19 на 20 марта в Шахунье. На дорогах города столкнулись два отечественных автомобиля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В результате происшествия один человек погиб, ещё трое получили ранения разной степени тяжести. Детей среди пострадавших нет.
На месте происшествия работали оперативные службы. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 5 сотрудников МЧС и одна единица техники.
Сейчас обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Главное управление МЧС России по Нижегородской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге: «Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей».
"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования родным и близким погибшего.
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