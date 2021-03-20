Нижегородский стадион "Труд" предложили включить в Книгу рекордов России

Нижегородский стадион "Труд", расположенный в Сормовском районе города, предложили включить в Книгу рекордов России. С предложением отправить соответствующую заявку выступил депутат Гордумы Михаил Иванов на заседании комиссии по развитию города, строительству и архитектуре. Подробностями поделились в NewsRoom24.

Предложение внести стадион в Книгу рекордов чиновник объяснил тем, что спортивный объект Нижнего Новгорода был построен по уникальной технологии. В частности, при его возведении использовали преднапряжение бетона.

Также Newsroom24 сообщает, что на первую реконструкцию стадиона с 2002 года потребуется свыше 160 миллионов рублей. Половина этих средств пойдёт на покупку холодильного оборудования. Нынешние холодильные установки работают на стадионе не в полную силу: одна на 70%, другая – на 85%. Третья не работает. Приобретение новых обойдётся в 83 миллиона рублей.

Также на новое резиновое покрытие необходимо 14 миллионов рублей. 30 миллионов – на полную гидроизоляцию подтрибунных помещений. И ещё 30 – на покупку двух машин для заливки льда.

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