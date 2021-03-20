Развитие арт-резиденции "Таврида" обсудили сегодня в Молодёжном центре "Высота" Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня, 20 марта, прошла встреча резидентов и грантополучателей форума "Таврида" и представителей творческих сообществ Нижегородской области на базе Молодёжного центра "Высота". Об этом рассказали в региональном правительстве.

Участники этой встречи обсудили информационную кампанию по привлечению нижегородской молодёжи к участию в программах арт-резиденции "Таврида" и планы по развитию арт-резиденции в Нижнем Новгороде, проект которой представили на форуме "Таврида-Арт" в 2020 году в Крыму.

Во время встречи зародилась идея создать в молодёжном центре студию саунд-дизайна, которая позволит в формировании сообщества молодых нижегородских артистов. Этот проект предложат в рамках заочного конкурса молодёжных проектов ФАДМ "Росмолодёжь".

Аналогичные встречи в формате открытого диалога в "Высоте" стали регулярной практикой взаимодействия разных молодёжных сообществ и представителей органов исполнительной власти.

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