Зимовка бобров завершилась в Нижегородской области

У бобров Нижегородской области закончилась зимовка. Специалисты по охране диких животных засняли на видео появление крупного грызуна на поверхности. А в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира рассказали, как зимуют бобры.

— Как правило, средой обитания данного вида животных являются небольшие лесные реки, пруды или болота, которые не слишком глубоко промерзают в зимнее время и не пересыхают в летнее, — уточнили в ведомстве.

И напомнили, что бобры — это прекрасные пловцы, которые хорошо видят под водой благодаря мигательной перепонке. При этом они ходят на задних лапах, когда переносят в передних лапах ветки или малышей-бобрят.

— Зимуют бобры в хатках, не показываясь на поверхности. Но при этом они не впадают в спячку, просто их образ жизни становится менее активным. Вход в их жилище расположен под водой и всегда остаётся открытым для выхода на поверхность за кормом или для ремонта своего жилища, — рассказали в ведомстве.

И отметили, что ещё совсем недавно этот зверь находился на грани исчезновения из-за массового истребления бобров ради ценного меха. В начале XIX века появился даже термин "бобровая лихорадка".

— К 40-м годам XIX века в Нижегородской области бобр был полностью истреблён. На протяжении столетия бобры на территории региона не обитали. В конце 30-х годов XX века данный вид начали завозить на территорию области из Воронежского заповедника. Мероприятия по реакклиматизации увенчались успехом, через некоторое время на бобра была открыта охота, — пояснили в министерстве.

Сейчас, к счастью для бобров, спрос на пушнину упал почти до нуля. Бобры смогли вновь размножиться и занять большинство водоёмов. По данным на 2020 год в Нижегородском регионе обитают 14,8 тысячи бобров.

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