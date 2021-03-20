Глеб Никитин вручил первые медали "Родившемуся в Нижегородской области". ФОТО: Юлия Горшкова

Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил первые медали "Родившемуся в Нижегородской области". Торжественную церемонию провели в Нижегородском Доме бракосочетания: медали вручили 800-му и 801-му зарегистрированному новорождённому в органах ЗАГС Нижнего Новгорода в 2021 году. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ими стали Алиса и Владислав Кулагины. Глеб Никитин поздравил их родителей Ксению и Андрея Кулагиных.

– В вашей семье – двойное счастье! Но и ответственность тоже двойная. Как отец, у которого сын и дочь тоже появились на свет с разницей в несколько минут, я вас очень хорошо понимаю. Рад, что именно ваши малыши Алиса и Владислав первыми получат памятные медали "Родившемуся в Нижегородской области". В советские годы на протяжении довольно долгого времени детишки, которые рождались в Горьком и других городах, получали именные памятные медали с названием родного города. Знаю, что во многих семьях они до сих пор бережно хранятся. И в органы ЗАГС, и ко мне лично неоднократно обращались жители региона с предложением учредить такие медали для новорождённых. У людей остались очень тёплые воспоминания, связанные с такими символами, – сказал Глеб Никитин.

И вдобавок пожелал, чтобы эти медали стали не только ярким подарком к юбилею города, но и семейной реликвией.

– Сегодня, 20 марта, отмечается ещё и Международный день счастья, поэтому желаю счастья всем молодым родителям! – обратился к нижегородцам глава региона.

Вместе с медалями молодым родителям подарили мягкие игрушки-талисманы 800-летия Нижнего Новгорода – оленёнка НиНо и дятла Гор.

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