Сквер на площади Горького закроют на реконструкцию в конце марта. ФОТО: https://www.instagram.com/p/CMkZLQTp6Zy/

В конце этого месяца сквер на площади Горького в Нижнем Новгороде закроют на реконструкцию. Об этом рассказал мэр города Юрий Шалабаев в своём личном Instagram.

По его словам, благоустройство сквера уже началось в рамках губернаторского проекта "Вам решать". В прошлом году прошла разработка проектно-сметной документации. Длительные сроки этого процесса были обусловлены тем, что территория сквера является объектом культурного наследия.

В ходе благоустройства на месте обновят покрытие дорожек, восстановят архитектурно-художественную подсветку памятника, модернизируют освещение, а также установят новые лавочки и урны. Для маломобильных групп населения предусмотрят пандусы и специальные элементы для перемещения. Вместе с тем администрация района готовит техническое задание на устройство цветников и посадку зелёных насаждений, включая полноценные деревья.

На настоящий момент площадку расчищают от снега, по периметру уже выставили ограждение, завезли хозяйственно-бытовые помещения.

– В целях организации технологических процессов производства работ, а также предупреждения травматизма, на территорию благоустраиваемого сквера с конца марта будет полностью ограничен доступ. Ограничение дорожного движения на площади Горького на время производства работ не планируется, – утвердил Юрий Шалабаев.

А также напомнил, что голосование по выбору объектов 2021 года для благоустройства открыто на сайте вамрешать.рф.

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