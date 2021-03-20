Нижегородские предприятия представили свою инновационную продукцию министру промышленности РФ. ФОТО: Кирилл Мартынов

Вчера, 19 марта, предприятия Нижегородской области представили свою инновационную продукцию министру промышленности и торговли России Денису Мантурову во время его рабочей поездки по региону. Информацией об этом поделилось нижегородское правительство.

Выставку продукции развернули на территории Выксунского металлургического завода. Свои успехи презентовали десять предприятий региона из различных отраслей. Нижегородский губернатор Глеб Никитин и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров сопровождали министра на выставке.

К примеру, некоторые из предприятий представили посетителям инновационную медицинскую продукцию: рециркуляторы, кварцеватели, кислородный концентратор, искусственные хрусталики глаза, материалы для челюстно-лицевой хирургии и другое. Компания "Лоймина" привезла флизелиновые обои – единственные в мире экологически чистые. ПАО "Красное Сормово" обсудили с министром перспективы развития гражданского судостроения.

Также на оценку Денису Мантурову представили проекты развития особой экономической зоны "Кулибин" и проекты развития городской среды в рамках празднования юбилея Нижнего Новгорода.

Напомним, министр в том числе посетил завод "Русполимет" в Кулебаках и вручил Глебу Никитину сертификат на поставку новых музыкальных инструментов в Нижегородскую область.

В ходе рабочей поездки Дениса Мантурова стало известно, что АО "ОМК" выделит 300 миллионов рублей на благоустройство Нижегородской ярмарки к 800-летию города. А в Выксе построят экологичный электрометаллургический комплекс к 2025 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!