Свет отключат в ряде домов Нижегородского района 20 марта

Сегодня, 20 марта, в ряде домов Нижегородского района Нижнего Новгорода отключат электроснабжение. Причина заключается в проведении плановых работ на системах ЖКХ для повышения уровня надёжности работы этих систем. Данные об отключении размещены на официальном сайте нижегородского Управления ГОЧС.
Таким образом, сегодня с 09:00 по 13:00 без света останутся жильцы домов:
- 49-55, 65-74, 43-43а, 91-105 по улице Ванеева;
- 96/1-96Б, 87, 100-110 по улице Ошарская.
Напомним, прочие плановые работы на системах ЖКХ проводятся в городе регулярно. Мы рассказывали, что 22 марта в более чем 100 домах Сормовского района отключат холодную воду. Нижегородский водоканал заранее поделился перечнем этих домов. Отключение продлится сутки с 10:00 22 марта до 10:00 23 марта. Водоканал рекомендует жителям с вечера воскресенья, 21 марта, сделать достаточные запасы холодной воды на период отключения. Дополнительно к этому будут дежурить автоцистерны с питьевой водой.
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