Нижегородские троллейбусы и трамваи оснастят валидаторами

Подвижной состав МП "Нижегородэлектротранс" планируется оснастить валидаторами. Этот вопрос обсуждался сегодня на выездном заседании постоянной комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству. Итогами встречи поделилась пресс-служба Думы.

Установка стационарных валидаторов в трамваях и троллейбусах – это одна из мер, рассматриваемая для увеличения доходов "Нижегородэлетротранса". На заседании озвучили, что доходы от перевозки пассажиров в прошлом году существенно пострадали. Самый пик сокращения дохода пришёлся на апрель 2020 – 76%. Это на 16,7 миллиона человек меньше запланированного.

Первая партия валидаторов поступит на предприятия в апреле 2021. Снизить расходы на электроснабжение планируется за счёт выпуска на маршруты подвижного состава с более экономичными асинхронными двигателями.

– Электротранспорт – это комфорт, безопасность и уверенный график движения. "Нижегородэлектротранс" предложил развитие маршрутов в сторону выезда из города. Это то, что делают все города для предоставления возможности горожанам и жителям области оставить на перехватывающей или платной парковке свой личный транспорт и воспользоваться общественным, – подчеркнул председатель постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович.

Также на заседании стало известно, что нехватка персонала в НЭТ составила около 30%.

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