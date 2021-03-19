Выделенку на проспекте Гагарина с 22 марта временно отменят

С 22 марта 2021 года временно будет отменена выделенная полоса для общественного транспорта на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного движения администрации Нижнего Новгорода.

- Это решение связано с планами провести переоборудование и настройку комплексов фотовидеофиксаций нарушений правил дорожного движения, - объяснили в департаменте.

Напомним, выделенная полоса на проспекте Гагарина действует на участке от микрорайона «Щербинки» до Мызы. Как долго ее действие будет отменено, пока не сообщается.

Напомним, в 2021 году в Нижнем Новгороде планируется отремонтировать 26 участков протяженностью более 30 километров. На их ремонт будет направлено 934 миллиона рублей, в том числе 904 миллиона из федерального бюджета. Еще 30 миллионов выделят из городского бюджета.