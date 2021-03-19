Проспект Гагарина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2021 году

В Нижнем Новгороде планируется отремонтировать дороги на проспекте Гагарина в 2021 году. Это будет сделано в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

В ходе ремонта планируется восстановить асфальтовое покрытии на участках от площади Лядова до улицы Медицинской в Советском районе на участке от дома №3 по проспекту Гагарина до дома № 66 и от улицы Медицинской до кинотеатра «Электрон» на участке от дома № 66 до дома №110. Речь идет о полосе на выезд из города вдоль парка «Швейцария» с учетом местных проездов и примыканий.

Также в рамках этого ремонта будет обновлена разметка на протяжении всего проспекта Гагарина.