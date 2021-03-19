Нехватка персонала в НЭТ составила около 30%

Сегодня стало известно, что нехватка персонала в МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) составляет около 30%. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Андрей Шекунов во время сегодняшнего выездного заседания комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству. Информацией об этом поделились в НИА "Нижний Новгород".

По словам Андрея Шекунова, проблема с набором персонала стоит остро. На сегодня в НЭТ не хватает 305 кондукторов, 208 водителей, а также свыше 200 инженеров. В частности требуются инженеры-электронщики для обслуживания современной техники, которую доставили из Москвы (трамваев и троллейбусов). В настоящий момент в городе всего несколько специалистов, которые вынуждены перемещаться из депо в депо. При том, что в каждом депо должны находиться по два инженера-электронщика.

Стоит отметить, что средняя зарплата водителей сейчас равна 36 тысячам рублей, прочих сотрудников — 27,5 тысячи.

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