13 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 19 марта, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 13 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 2 706 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. За минувшие сутки заражённых стало на 348 человек больше. При этом в 16 районах региона новых заражённых не выявили вовсе. С середины февраля суточное число заражённых не превышает 400 человек.

Напомним, новая партия вакцины от коронавируса поступит в Нижегородскую область 22 марта. Прежде нижегородцы массово жаловались на нехватку вакцины для всех желающих привиться.

Также в региона стартовала программа комплексной реабилитации переболевших ковидом. На реабилитацию будут отправлять тех, кому она необходима по медицинским показаниям.

Решение о проведении выпускных в этом году в Нижегородской области пока не принято. Решаться вопрос будет совместно с санитарными врачами.

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