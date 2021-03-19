В 16 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 16 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 97 015 жителей региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.

– По последней информации на 19 марта, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 103 630 человек. Из которых 45 606 проживают в областном центре, а оставшиеся 58 024 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – В частности коронавирус зафиксирован у 8 199 жителей Дзержинска, у 5 200 – в г.о.г. Бор, у 2 796 – в Павловском районе, у 2 696 – в Балахнинском районе, у 2 629 – в Выксунском районе, у 2 306 – в Городецком районе и у 2 250 – в Богородском районе.

Прежде сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Напомним, новая партия вакцины от коронавируса поступит в Нижегородскую область 22 марта. Также в регионе стартовала программа комплексной реабилитации переболевших ковидом.

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