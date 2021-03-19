Ежегодный конкурс "Искусство быть в профессии" подходит к концу в Дзержинске. ФОТО: администрация г. Дзержинска

Ежегодный конкурс профессионального мастерства "Искусство быть в профессии" подходит к концу в Дзержинске. Он стартовал 10 декабря прошлого года и проводился в три этапа в четырёх номинациях: "Учитель года", "Воспитатель года", "Специалист года" и "Педагогический дебют".

– Традиционно конкурс "Искусство быть в профессии" мы завершим во Дворце детского творчества. Там 26 марта пройдёт третий, заключительный этап. В нём примут участие по два конкурсанта от каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов на первом и втором этапах, всего – 6 педагогов Дзержинска, – рассказала и.о. заместителя главы города Ольга Палеева. – На этом конкурсе талантливые педагоги могут поделиться своим профессиональным мастерством и научиться новым формам работы, попробовать новое на пути совершенствования в своей профессии. Накануне финала каждому из участников желаю уверенности, достойного выступления и, конечно, победы!

Всех участников муниципального этапа наградят дипломами конкурса, победители и лауреаты получат дипломы и памятные подарки. Победители финала "Искусства быть в профессии" в номинациях "Учитель года" и "Воспитатель года" станут участниками регионального этапа Всероссийских конкурсов "Учитель года России" и "Воспитатель года России".

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