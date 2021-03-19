Жители поселка Игумново предложили обустроить братскую могилу советским воинам

Жители поселка Игумново в Дзержинске предложили проект благоустройства братской могилы советским воинам, умершим в госпиталях в годы войны. Одновременно с этим планируется благоустроить территорию кладбища на улице Ляхановка. Голосование за эти инициативы в рамках проекта «Вам решать!» началось 16 марта и продлится до 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

- Прошу всех горожан поддержать наших земляков, помочь им сделать свои поселки более комфортными и благоустроенными, - обратился к жителям Дзержинска Иван Носков. – Тем более, что речь идет об увековечивании памяти наших советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Считаю своим долгом поддержать инициативу игумновцев и прошу всех дзержинцев помочь в этом благородном и важном деле.

Напомним, на данный проект от Дзержинска подано 12 заявок. Все они поступили от жителей пригородных поселков Игумново, Горбатовка, Гавриловка, Пыра, Желнино и Бабино. Проект от Игумново стал единственным по направлению «Наша память».