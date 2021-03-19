2,5 года условно просит обвинение для главы Нижегородского района

Гособвинение запросило 2,5 года условного срока для главы Нижегородского района Алексея Мочкаева. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Ранее он был временно отстранён до результатов разбирательства, но не уволен с муниципальной службы, как сообщили в "Коммерсантъ-Приволжье".

Бывшему директору МУП "Борское ПАП" Владимиру Новикову, который проходит вторым фигурантом по делу, прокуратура также просит два года условного срока.

Напомним, по версии следствия, в 2016-2017 годах чиновник незаконно распорядился о сдаче в аренду ремонтной базы муниципального автотранспортного предприятия частной компании по расценкам, заниженным втрое. Фирму-арендатора он контролировал через родственника. На тот момент Алексей Мочкаев ещё был первым заместителем главы Борского района. Обвинение считает, что в результате злоупотреблениями должностных полномочий Борский ПАП понёс ущерб в 2,8 миллиона рублей. Обвиняемый вину не признаёт и утверждает, что закон не был нарушен, а борский перевозчик наоборот был спасён от банкротства.

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