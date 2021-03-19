Пьяный нижегородец напал на скорую помощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде задержали 31-летнего мужчину, который напал на машину скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Инцидент произошел в Приокском районе. Приехавшие на вызов медики скорой помощи подверглись нападению агрессивного нижегородца, который был чертовски пьян.

«Он умышленно разбил стекло на боковой двери нашей служебной машины, а нас всячески оскорбил матом», - пожаловалась дежурный врач прибывшему на место ЧП наряду Росгвардии.

В присутствии стражей порядка прыти у гражданина поубавилось, он был задержан и передан сотрудникам полиции. Сейчас решают, что с ним делать. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.