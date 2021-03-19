В подземных тоннелях на Автозаводе установят новые насосы для откачки воды. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Подземные пешеходные переходы в Автозаводском районе больше не будет затапливать водой. Администрация района закупила новые насосы, и сейчас ведется их установка, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.

В частности, новое насосное оборудование будет установлено в переходах «Проспект Бусыгина», «Станция Автозаводская – Сортировочная», «6 проходная». Ранее тоннели регулярно подтапливало, и люди были вынуждены идти по щиколотку в воде. Причиной потопа каждый раз называли поломку насоса.

Теперь эта проблема будет решена. Администрация Автозаводского района закупила 4 насоса общей стоимостью 91 тыс. рублей, сейчас идет их монтаж в переходах. Насосы включаются 10-12 раз в день и за минуту способны собрать до 500 литров воды.

«Гарантийный срок оборудования – один год, срок эксплуатации – два года. Это связано с агрессивной средой – в грунтовых водах много железа, песка, других примесей. После установки нового оборудования в тоннелях будет работать по два насоса, что исключит подтопление подземных пешеходных переходов», – отметил начальник отдела инженерной инфраструктуры Алексей Смыслов.