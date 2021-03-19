Пришкольные лагеря откроются в Нижнем Новгороде в весенние каникулы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Лагеря с дневным пребыванием детей заработают в 81 школе Нижнего Новгорода в предстоящие весенние каникулы, которые начнутся у ребят 22 марта. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев на своей странице в Instagram.

«Педагоги подготовили программу, включающую конкурсы, викторины, спортивные соревнования. Совместные мероприятия между отрядами будут проходить онлайн», - рассказал Шалабаев.

Ранее «Комсомолка» писала, как долго продлятся весенние каникулы 2021 в Нижнем Новгороде.