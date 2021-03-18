Рабочие, упавшие с крыши в Нижнем Новгороде, отказались от госпитализации

Стало известно, что рабочие, упавшие с крыши во время чистки снега в Нижнем Новгороде, отказались от госпитализации. Об этом сообщает «Newsroom 24» со ссылкой на региональное управлении ГО ЧС.

- Пострадавшие обследованы бригадой скорой медицинской помощи, от госпитализации отказались, - отметили специалисты ведомства.

Напомним, что инцидент произошел на улице Малая Ямская 16 марта. Сотрудники ТСЖ счищали наледь с крыши пятиэтажного дома, а потом рухнули вниз и оказались засыпаны волной снега.

Из снежного плена мужчин вызволили местные жители, которые и вызвали машину скорой помощи. Пострадавшие отделались испугом и легкими ушибами.

О случившемся первыми сообщили очевидцы в социальных сетях.

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