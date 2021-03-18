Режим работы светофора изменился на перекрестке улиц Белинского и Ошарской

На перекрестке улиц Белинского и Ошарской изменили режим работы светофора. Фото: МКУ «Центр организации дорожного движения»

В Нижнем Новгороде изменен режим работы светофора на пересечении улиц Белинского и Ошарской. Его перенастроили для того, чтобы скорректировать пересечение пешеходных и транспортных потоков, а также уменьшить число конфликтных ситуаций. Об этом сообщает МКУ «Центр организации дорожного движения».

В первой фазе работы светофора автомобилисты, двигающиеся по улице Ошарской со стороны улицы Республиканской, смогут беспрепятственно проезжать во всех направлениях. Проще двигаться станут и трамваи: для них предусмотрен поворот налево на улицу Белинского. А те трамваи, которые следуют по улице Белинского, поворачивают направо со стороны площади Лядова.

Вторая фаза светофора рассчитана на машины, которые едут по улице Ошарской со стороны улицы Максима Горького. Они смогут двигаться в любом направлении. Улицу Белинского пешеходы будут пересекать по переходу со стороны площади Лядова.

Третья фаза разрешает движение автомобилей по улице Белинского во всех направлениях.

- Многие водители уже оценили то, что проезжать перекресток стало намного быстрее, - рассказали специалисты центра. - В этом месте уменьшились заторы, удобнее стало двигаться и трамваям, совершающим поворот направо с улицы Белинского и налево с улицы Ошарской.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными: соблюдать правила ПДД и следовать сигналам светофоров.

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