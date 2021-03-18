В Нижнем Новгороде продолжают реставрировать ограду парка «Швейцария»

Общий процент готовности всех входных групп составляет 21%. Фото: Юлия Горшкова и Марина Скрипкина

Ограду и входы в парк «Швейцария» продолжают реставрировать в Нижнем Новгороде. В настоящее время работы над центральной частью - в районе остановки «улица Медицинская» завершены на 25%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Вокруг правого флигеля входной группы создан тепловой контур. Внутри него начато оштукатуривание стен, укрепление фундамента, - поделился заместитель начальника управления капремонта АО «ГК «ЕКС» Пётр Седельников. - Ведутся работы по расчистке декоративных элементов – венков, стилизованных «факелов» и их докомпоновка.

К слову, вид центральной входной группы восстанавливают по чертежам, на которых сохранился исторический облик конца 1950-х годов. Все работы ведутся с привлечением авторского надзора.

Напомним, что ранее мы сообщали, комплексное благоустройство парка «Швейцария» ведется к 800-летию Нижнего Новгорода. Недавно специалисты сообщили, что за семь месяцев работ подрядчик успел выполнить 40% запланированных работ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!