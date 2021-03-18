Нижегородцам Василию Козлову и Александру Лысову присвоили звание «Заслуженный артист РФ»

Это очень важное событие для сферы культуры. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Звание «Заслуженный артист РФ» получили два артиста балетной трупы Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина - Василий Козлов и Александр Лысов. Такую награду артисты Нижнего Новгорода получают впервые за 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Церемония присвоения почётных званий состоялась сегодня, 18 марта, в стенах нижегородской ярмарки. Лично вручал награды и поздравлял нижегородцев глава региона Глеб Никитин.

- Это очень важное событие для сферы культуры Нижегородской области, - поделился губернатор. - По всей стране только 10 человек в этот раз получили почетное звание, и двое из них представляют именно наш регион.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!