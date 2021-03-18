В Нижнем Новгороде выставили на продажу бизнес-комплекс за 2,5 млрд рублей

Комплекс занимает территорию на площади 30 ГА. Фото: «Авито».

Уникальный бизнес-комплекс «Логопром Сормово» продают в Нижнем Новгороде. Объявление о продаже объекта за 2,5 миллиарда рублей размещено на сайте «Авито».

Единая инфраструктура расположена на въезде в город со стороны Москвы, по адресу улица Коновалова,6. Комплекс занимает территорию площадью больше 30 гектар.

В составе комплекса находится мощная ресурсная база для развития не только отдельных бизнес-единиц, но и единого технологического транспортно-перегрузочного процесса.

- Газовый лимит для самостоятельного производства более 20 МВт электроэнергии по цене, которая существенно ниже рынка, - отмечает продавец. - Водоснабжение без лимита. Собственная система водоотведения обслуживающая часть Сормовского района.

На территорию объекта можно попасть только с помощью входных групп, которые оборудованы пропускным режимом. Соответственно и дороги, и железнодорожные пути также оборудованы контрольно-пропускными пунктами.

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