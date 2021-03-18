В 2021 году на содержание склонов в Нижнем Новгороде потратят 14,7 млн рублей

На сайте госзаукупок объявлен аукцион по выбору подрядчика, который займется в 2021 году содержанием склонов, противооползневых и берегоукрепительных сооружений инженерной защиты и гидротехнических тоннелей Нижнего Новгорода.
Заказчиком выступает управление инженерной защиты территорий города. Финансирование работ обойдется в 14,7 миллионов рублей.
Подать заявки на участие могут только субъекты малого предпринимательства, а также социально ориентированные некоммерческие организации. Победитель аукциона определится 26 марта.
На склонах подрядчик должен будет косить траву, убирать мусор, а также подметать дорожки, лестницы и площадки. В его обязанности также войдет содержание ливневых лотков и быстротоков в летний период, очистка решеток гидротоннелей у входных шахт. Особое внимание нужно будет уделить нижней берме берегоукрепительного сооружения на Нижне-Волжской набережной. Зимой подрядчик должен следить за содержанием объектов инженерной защиты.
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