В 21 районе Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 21 муниципалитете.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 103 282 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 45 443 зараженных, а остальные 57 839 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8 150 человек) и на Бору (5 188 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (104 человека) и Перевозском районе (121 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 11 220
Ленинский – 7 108
Советский – 6 362
Московский – 4 860
Канавинский – 4 672
Сормовский – 4 353
Приокский – 3 500
Нижегородский – 3 368
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