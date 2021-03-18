В 21 районе Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 21 муниципалитете.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 103 282 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 45 443 зараженных, а остальные 57 839 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8 150 человек) и на Бору (5 188 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (104 человека) и Перевозском районе (121 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 11 220

Ленинский – 7 108

Советский – 6 362

Московский – 4 860

Канавинский – 4 672

Сормовский – 4 353

Приокский – 3 500

Нижегородский – 3 368

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