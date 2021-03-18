Голосование за ремонт четырех дорог в посёлках Дзержинска проходит на портале «Вам решать!»

До 15 апреля на портале «Вам решать!» продолжается голосование за инициативные проекты, которые предложили жители Нижегородской области. Пригородные посёлки Дзержинска - Горбатовка, Желнино и Бабино представили на голосование четыре проекта по направлению «Наши дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В поселках могут появиться новые, комфортные для передвижения дороги, - подчеркнул глава Дзержинска Иван Носков. – Поэтому так важно поддержать наших земляков, посельчан, своими голосами.

Местные жители хотят, чтобы в порядок были приведены четыре участка автодорог. Провести ремонт предложено на улице Железнодорожной в посёлке Горбатовка, там нужно заменить 2,2 тысяч квадратных метров асфальта.

Также отремонтировать рекомендовано две дороги в посёлке Желнино. На улицах Заболотная и Пролетарская необходимо заменить дорожное покрытие общей площадью в 1 224 квадратных метров. А в посёлке Бабино жители хотят видеть новый асфальт на улице Новосельская, там площадь работ достигает 2 234 квадратных метров.

К 1 мая будет объявлены проекты-победители, которые реализуют до конца 2021 года.

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