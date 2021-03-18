Ещё 349 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 18 марта 2021 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 399 человек с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 96 575 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

За последние сутки было выявлено 349 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 103 282 человек.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали свыше 2 365 964 миллиона человек. Средний показатель тестирования составил 158,1 теста на 100 тысяч населения.

Более 2,8 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Порядка 2,3 тысячи человек лечатся в больницах.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 3 549 коек для больных коронавирусом. В частности, примерно 2,5 тысячи обеспечены кислородом, а 558 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, свыше 19% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

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