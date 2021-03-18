В 2021 году на ремонт ливнёвок в Нижнем Новгороде выделено 116 млн рублей

На содержание и ремонт ливневой канализации в Нижнем Новгороде выделены средства в размере 116 миллионов рублей. В частности, только 30 миллионов рублей уйдет на ремонт коллектора по Алексеевской улице. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

На сегодняшний день отвод стоков с территории города обеспечивают 535 объектов ливневой канализации.

- Их износ на данный момент составляет около 90%, -отметил директор МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» Алексей Ежков. - Сеть ливневой канализации обслуживают 52 человека – на 100 километров ливневки приходится один сотрудник.

В связи с подготовкой к предстоящему паводку главам районных администраций было поручено провести очистку колодцев сети ливневой канализации от наледи и снега.

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