Фуникулёр на откосе Нижегородского кремля построят за 319 млн рублей

Фуникулер на откосе Нижегородского кремля должны построить к 20 августа текущего года. Длина пути по склону составит 113 метров, а пропускная способность в одном направлении будет достигать 640 человек в час. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Фуникулёр будет перевозить нижегородцев между площадью народного единства и территорией кремля. Один вагон вместимостью до 40 пассажиров в течение часа будет совершать по 16 поездок туда-обратно.

Отметим, что в конкурсе по выбору подрядчика участвовали всего две компании: группа компаний «Капиталстрой», а также предприятие Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости. Контракт достался второй упомянутой организации.

Средства на строительство объекта поступят из областного бюджета. Изначальная цена контракта составляла 329 372 миллионов рублей, но победитель электронного аукциона снизил стоимость проведения работ до 319 266 миллионов рублей.

Напомним, ранее мы сообщали, что на территории строительства фуникулёра проводились противооползневые мероприятия.

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